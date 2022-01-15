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Василевский назвал Овечкина самым опасным игроком НХЛ

Василевский назвал Овечкина самым опасным игроком НХЛ
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Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский считает самым опасным игроком НХЛ своего соотечественника, капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Каждый опасен. Каждый игрок в этой лиге может забить, а мне нужно справляться с каждым броском. Но если выбирать только одного, то я, конечно же, назову Ови. Он потрясающий снайпер», — цитирует Василевского официальный сайт НХЛ на русском языке.

В текущем сезоне Андрей Василевский провёл за «Тампу» 30 матчей в НХЛ. С россиянином в воротах команда выиграла 21 матч.

Всего российский голкипер провёл в НХЛ 332 игры.

На счету Александра Овечкина в нынешнем сезоне 37 проведённых встреч, в которых он забросил 24 шайбы и отдал 28 голевых передач при показателе полезности «+15».

Всего на счету российского нападающего 1234 игры в НХЛ, в которых он забросил 754 шайбы и отдал 618 результативных передач.

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