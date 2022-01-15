Кирилл Капризов отдал две передачи в первом периоде матча с «Анахаймом»

Вернувшийся на лёд после травмы российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов проявил себя в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс», который в эти минуты продолжается в Сент-Поле (США).
После первого периода «Миннесота» выигрывает у «Анахайма» со счётом 3:1. Кирилл Капризов отдал две результативные передачи. При этом на льду российский форвард провёл всего 4 минуты и 35 секунд.
Ранее сообщалось, что «Миннесота» вышла на матч в чёрной форме. Так команда решила поддержать празднование Месяца чёрной истории в США.
Напомним, Кирилл Капризов не играл с 6 января. В тот день он получил травму верхней части во время встречи с «Бостон Брюинз». На 11-й минуте второго периода Капризов сильно ударился о борт, когда в него врезался центральный нападающий «Брюинз» Трент Фредерик. Капризов смог самостоятельно покинуть площадку, но в раздевалку хоккеист отправился, опираясь на массажиста команды.
- 15 января 2022
-
04:56
-
04:44
-
04:40
-
04:21
-
03:50
- 14 января 2022
-
23:56
-
23:47
-
23:32
-
23:10
-
23:00
-
22:33
-
22:00
-
21:52
-
21:37
-
21:00
-
20:34
-
20:30
-
20:24
-
19:50
-
19:21
-
18:44
-
18:00
-
17:38
-
17:31
-
16:51
-
16:29
-
15:40
-
15:25
-
15:10
-
14:51
-
14:15
-
13:57
-
13:41
-
13:11
-
12:39