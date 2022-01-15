Кирилл Капризов отдал две передачи в первом периоде матча с «Анахаймом»

Вернувшийся на лёд после травмы российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов проявил себя в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс», который в эти минуты продолжается в Сент-Поле (США).



После первого периода «Миннесота» выигрывает у «Анахайма» со счётом 3:1. Кирилл Капризов отдал две результативные передачи. При этом на льду российский форвард провёл всего 4 минуты и 35 секунд.



Ранее сообщалось, что «Миннесота» вышла на матч в чёрной форме. Так команда решила поддержать празднование Месяца чёрной истории в США.



Напомним, Кирилл Капризов не играл с 6 января. В тот день он получил травму верхней части во время встречи с «Бостон Брюинз». На 11-й минуте второго периода Капризов сильно ударился о борт, когда в него врезался центральный нападающий «Брюинз» Трент Фредерик. Капризов смог самостоятельно покинуть площадку, но в раздевалку хоккеист отправился, опираясь на массажиста команды.