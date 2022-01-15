Даниил Гутик рассказал, почему не сумел заиграть в «Динамо»

Признанный лучшим новичком недели в КХЛ 20-летний нападающий «Адмирала» Даниил Гутик рассказал, почему ему так и не удалось заиграть в московском «Динамо».



«Видимо, мало работал над собой. Не был готов — так считали и тренеры, и я сам. А ведь начинал сборы с главной командой. Проиграл в итоге конкуренцию другим ребятам. Хоть и пытался добавлять в силе ног, но мне немного не хватало. Из этого надо набираться опыта и развиваться», — сказал Гутик в интервью официальному сайту КХЛ.



Даниил Гутик был признан лучшим игроком 17-й недели КХЛ благодаря двум своим шайбам в матче со «Спартаком», завершившимся со счётом 4:3 в пользу «Адмирала».



Для нападающего этим две шайбы стали первыми в КХЛ.



Гутик – действующий обладатель Кубка Харламова в составе московского «Динамо». В МХЛ выступал на протяжении пяти сезонов, провел 174 матча, в которых заработал 132 (47+85) очка. Сезон-2021/2022 начал в молодёжной команде московского «Динамо», после двух стартовых матчей игрок был переведён в МХК «Динамо СПб».



В ноябре 2021 года Гутик подписал двухлетний контракт с «Адмиралом».