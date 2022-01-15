«Миннесота» в 10-й раз подряд обыграла «Анахайм»

Во встрече регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» со счётом 7:3 обыграла «Анахайм Дакс». Победная серия «Уайлд» в играх с «Дакс» достигла уже 10 матчей.



«Маленькая птичка сказала нам, что мы обыграли «Уток» в 10-й раз подряд», — написала «Миннесота» в своём официальном твиттер-аккаунте после победы над «Анахаймом».

В составе победителей забивали Кевин Фиала, Райан Хартман, Матс Цуккарелло (дважды), Мэтт Болди, Виктор Раск и Мэтт Дамба. Автором заброшенных шайб «Анахайма» стали Макс Комтуа, Дерек Грант и Тревор Зеграс.



В этом матче состоялось возвращение на лёд российского нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова, который 6 января получил травму в игре с «Бостоном». Российский форвард в первом периоде отдал две результативные передачи. В общей сложности он провёл на льду 16 минут, заработав коэффициент полезности «+3».



Также в матче принял участие российский защитник «Уайлд» Дмитрий Куликов. Он отыграл чуть большее 22 минут, не отметившись результативными действиями и заработав коэффициент полезности «+2».



Последний раз «Анахайм» побеждал «Миннесоту» 19 января 2021 года. На своём льду «Дакс» тогда выиграли со счётом 1:0.

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