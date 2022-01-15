44 сейва Просветова не спасли «Аризону» от поражения «Колорадо» по буллитам

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Аризону Койотс». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 4:3.

В основное время команды трижды поразили ворота друг друга, при этом «Колорадо вёл с преимуществом в две заброшенные шайбы уже в первом периоде. За «Эвеланш» в этой игре отличились Микко Рантанен, Тайсон Джост и Андре Бураковски, а в составе «Аризоны» забрасывали Клейтон Келлер, Юхан Ларссон и Шейн Гостисбер. В овертайме победителя выявить не удалось, а в серии штрафных бросков сильнее оказались хоккеисты «Колорадо».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

22-летний российский голкипер «Аризоны» Иван Просветов провёл свой второй матч в НХЛ в текущем сезоне, на его счету 44 отражённых броска. В буллитной серии его сумел обыграть лишь Назем Кадри, чей бросок и оказался победным.