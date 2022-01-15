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44 сейва Просветова не спасли «Аризону» от поражения «Колорадо» по буллитам

44 сейва Просветова не спасли «Аризону» от поражения «Колорадо» по буллитам
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Аризону Койотс». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 4:3.

В основное время команды трижды поразили ворота друг друга, при этом «Колорадо вёл с преимуществом в две заброшенные шайбы уже в первом периоде. За «Эвеланш» в этой игре отличились Микко Рантанен, Тайсон Джост и Андре Бураковски, а в составе «Аризоны» забрасывали Клейтон Келлер, Юхан Ларссон и Шейн Гостисбер. В овертайме победителя выявить не удалось, а в серии штрафных бросков сильнее оказались хоккеисты «Колорадо».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

22-летний российский голкипер «Аризоны» Иван Просветов провёл свой второй матч в НХЛ в текущем сезоне, на его счету 44 отражённых броска. В буллитной серии его сумел обыграть лишь Назем Кадри, чей бросок и оказался победным.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2022, суббота. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 3
Б
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Рантанен (Тэйвз, Бураковски) – 04:36' (5x5)   2:0 Джост (Макдермид) – 12:03' (5x5)   2:1 Келлер – 17:31' (4x5)   2:2 Ларссон (Лэдд, Кессел) – 26:12' (5x5)   2:3 Гостисбер (Кессел, Круз) – 40:39' (5x5)   3:3 Бураковски (Тэйвз, Макар) – 41:08' (5x5)   4:3 Кадри – 65:00' (ПБ)
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