«Испугался, потому что не мог пошевелить рукой». Капризов рассказал о своей травме

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов прокомментировал свою травму, полученную в матче чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (3:2) после силового приёма форварда Трента Фредерика.



«Сначала было очень неприятно. Испугался, потому что не мог пошевелить рукой. Потом прошло два-три дня, и я понял, что всё нормально.



По правилам ли был силовой приём? Да я не знаю, мне всё равно, я просто играл в хоккей.



Конечно, я хотел сыграть с «Вашингтоном», но, к сожалению, здоровье не позволило это сделать. Хорошо, что ребята выиграли. Это была важная победа для нашей команды.



Сыграть на самом деле очень хотелось. Но не только против Овечкина, но и против остальных российских ребят. У них в составе ещё Самсонов есть, с которым мы всю жизнь играли вместе в юниорских и молодёжных сборных России и всегда жили в одном номере. Плюс Орлов, который, как и я, тоже из Новокузнецка. Летом мы вместе всегда тренируемся», — приводит слова Капризова официальный сайт НХЛ на русском языке.

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