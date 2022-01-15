Юбердо встал в один ряд с Овечкиным, Макдэвидом, Кучеровым по матчам с 4+ очками за 9 лет
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В Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Даллас Старз». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении хозяев со счётом 7:1.
Нападающий «Пантерз» Джонатан Юбердо забил гол и отдал три результативных передачи в этом матче. Таким образом, форвард провёл 13-ю встречу в своей карьере, набрав не менее четырёх очков. Как отмечает пресс-служба НХЛ, со времени его дебюта в НХЛ в сезоне-2012/2013 лишь шесть игроков провели больше таких матчей: Коннор Макдэвид (21), Александр Овечкин (17), Леон Драйзайтль (16), Никита Кучеров (16), Патрик Кейн (15) и Брэд Маршан (14).
Юбердо набрал 51 (14+37) очко в 37 матчах сезона-2021/2022.
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