Романов — о драке после своего силового приёма: если что, я всегда готов скинуть перчатки

Российский защитник «Монреаль Канадиенс» Александр Романов поделился мыслями после матча с «Чикаго Блэкхоукс» (2:3 ОТ). Игрок обороны не появлялся на льду две недели из-за коронавируса.

«Я сообщил тренеру, что могу выйти на лёд в любое время. В любой момент готов войти в игру, чтобы помочь команде. Он сказал мне, что я должен готовиться к следующему матчу, который состоится уже после встречи с «Чикаго». Но обстоятельства сложились так, что я сыграл уже сегодня.



Да, для меня это были сложные две недели, потому что я не мог кататься на протяжении этого времени. Вчера во время тренировки вышел на лёд впервые за две недели.



Драка после моего хита? Это хоккей, никто не любит пропускать силовые приёмы. Именно поэтому последовала такая реакция со стороны Карпентера. Но, если что, я всегда готов скинуть перчатки.



Для меня в игре в меньшинстве нет ничего нового. Когда в каждом матче выходишь на меньшинство, то всё становится проще», — приводит слова Романова официальный сайт НХЛ на русском языке.