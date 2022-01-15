Цуккарелло — о шикарном пасе Капризова: он видит тебя везде, где бы ты ни был

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Матс Цуккарелло прокомментировал ассистентский дубль одноклубника Кирилла Капризова в матче с «Анахайм Дакс» (7:3). Россиянин одну результативную передачу отдал на Цуккарелло — после борьбы у борта отпасовал не глядя себе за спину.
«Хорошо, что он тоже может чему-то научиться у меня. То есть я вроде как знаю, что он видит меня и понимает, что я здесь, поэтому просто пытаюсь быть наготове. Он хороший игрок, хорошо видит лёд, и я к этому уже привык. Я вижу это на практике, я вижу это в каждом матче. Он видит тебя везде, где бы ты ни был. Это начинает становиться нормальным», — приводит слова Цуккарелло The Athletic.
Напомним, в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:3.
- 15 января 2022
-
11:32
-
11:10
-
10:55
-
10:35
-
10:15
-
10:00
-
09:52
-
09:42
-
09:23
-
09:00
-
08:43
-
08:24
-
07:49
-
07:42
-
06:46
-
06:26
-
06:00
-
05:46
-
04:56
-
04:44
-
04:40
-
04:21
-
03:50
- 14 января 2022
-
23:56
-
23:47
-
23:32
-
23:10
-
23:00
-
22:33
-
22:00
-
21:52
-
21:37
-
21:00
-
20:34
-
20:30