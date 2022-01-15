Цуккарелло — о шикарном пасе Капризова: он видит тебя везде, где бы ты ни был

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Матс Цуккарелло прокомментировал ассистентский дубль одноклубника Кирилла Капризова в матче с «Анахайм Дакс» (7:3). Россиянин одну результативную передачу отдал на Цуккарелло — после борьбы у борта отпасовал не глядя себе за спину.

«Хорошо, что он тоже может чему-то научиться у меня. То есть я вроде как знаю, что он видит меня и понимает, что я здесь, поэтому просто пытаюсь быть наготове. Он хороший игрок, хорошо видит лёд, и я к этому уже привык. Я вижу это на практике, я вижу это в каждом матче. Он видит тебя везде, где бы ты ни был. Это начинает становиться нормальным», — приводит слова Цуккарелло The Athletic.

Напомним, в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:3.