«Капризов выкарабкался и продолжил играть». Главный тренер «Миннесоты» — о травме Кирилла

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон после матча с «Анахайм Дакс» (7:3) прокомментировал повреждение нападающего Кирилла Капризова, полученное в матче чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (3:2) после силового приёма форварда Трента Фредерика.
«Я не думаю, что там было что-то серьёзное. Но Кирилл получил ощутимо сильный удар от больших парней. Он выкарабкался и продолжил играть, чем мы очень довольны», — приводит слова Эвасона официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:3.
В этом матче состоялось возвращение на лёд российского нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова, который 6 января получил травму в игре с «Бостоном». Российский форвард в первом периоде отдал две результативные передачи. В общей сложности нападающий провёл на льду 16 минут, заработав коэффициент полезности «+3».
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