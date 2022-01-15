Капризов — о жёсткой игре соперников: не смотри на то, кто там под тебя подстраивается

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов после встречи с «Анахайм Дакс» (7:3) поделился мыслями о вызове на Матч звёзд НХЛ — 2022, а также о жёсткой игре против себя. Недавно он получил травму в матче с «Бостон Брюинз».
«Вызов на Матч звёзд? Это прикольно и круто. Но то же самое на тренировках. Когда ты выходишь против хорошего игрока, то становишься лучше. При этом ты сам тренируешь другого игрока. Так всегда было, есть и будет.
Соперники порой играют очень жёстко? Как-то стараешься на это не обращать внимания. Я стараюсь больше концентрироваться на своей игре. Показывай свой хоккей, получай удовольствие, не смотри на обстоятельства и на то, кто там под тебя подстраивается и хочет остановить», — приводит слова Капризова официальный сайт НХЛ на русском языке.
- 15 января 2022
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