Юрий Михайлис рассказал, как в «Барысе» отнеслись к решению КХЛ приостановить сезон

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал приостановку регулярного чемпионата КХЛ.

«Последние несколько дней получились для нас необычными. Мы были готовы провести матчи в Нижнем Новгороде и Подольске. При этом хочу сказать, что ребята сейчас находятся в хорошей физической форме, несмотря на все последние события. Но мы понимаем, что в такой ситуации нужно в первую очередь заботиться о здоровье игроков, тренеров, персонала — всех людей, которые задействованы во время проведения матчей. Так что все с пониманием отнеслись к новостям о вынужденной паузе. Сейчас мы дали ребятам некоторое время для отдыха. Далее обязательно сдадим ПЦР-тесты и будем тренироваться в Нур-Султане. Ждём от лиги расписание. Исходя из представленного календаря, будем ориентироваться дальше», — приводит слова Михайлиса официальный сайт «Барыса».