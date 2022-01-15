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Юрий Михайлис рассказал, как в «Барысе» отнеслись к решению КХЛ приостановить сезон

Юрий Михайлис рассказал, как в «Барысе» отнеслись к решению КХЛ приостановить сезон
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Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал приостановку регулярного чемпионата КХЛ.

«Последние несколько дней получились для нас необычными. Мы были готовы провести матчи в Нижнем Новгороде и Подольске. При этом хочу сказать, что ребята сейчас находятся в хорошей физической форме, несмотря на все последние события. Но мы понимаем, что в такой ситуации нужно в первую очередь заботиться о здоровье игроков, тренеров, персонала — всех людей, которые задействованы во время проведения матчей. Так что все с пониманием отнеслись к новостям о вынужденной паузе. Сейчас мы дали ребятам некоторое время для отдыха. Далее обязательно сдадим ПЦР-тесты и будем тренироваться в Нур-Султане. Ждём от лиги расписание. Исходя из представленного календаря, будем ориентироваться дальше», — приводит слова Михайлиса официальный сайт «Барыса».

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