Будро: лучший способ остановить Овечкина — увезти его в Вирджинию и оставить там

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Брюс Будро в преддверии матча с «Вашингтон Кэпиталз» поделился мыслями о том, как можно остановить капитана «столичных» Александра Овечкина.
«Лучший план против Овечкина — пойти с ним куда-то и оставить где-нибудь далеко без машины, чтобы он не смог добраться на матч. Например, пригласить его на обед и оставить где-нибудь в Ричмонде, Вирджиния (за 170 км от Вашингтона), сказать ему, что матч начинается не в час дня, а в семь вечера. Это единственный способ полностью его остановить.
В восторге ли я от того, что он делает? Он не должен так делать, через два дня я скажу ему об этом. Скажу: «Просто расслабься. У тебя есть все деньги мира, ты — лучший снайпер всех времён. Когда будешь играть с нами, просто сядь в кресло-качалку и не переживай об этом», — приводит слова Будро YouTube-канал Sekeres & Price.
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