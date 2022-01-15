«Просветов был просто великолепен». Фил Хаусли — об игре Ивана в матче с «Колорадо»

Ассистент главного тренера «Аризоны Койотс» Фил Хаусли прокомментировал игру российского голкипера Ивана Просветова в матче с «Колорадо Эвеланш» (3:4 Б).

«В целом я считаю, что мы должны отдать должное парням после сегодняшнего матча. Просветов был просто великолепен. После первого периода мы включились в работу и отлично потрудились. Нам удавалось останавливать их атаки в нейтральной зоне и замедлять их быстрых игроков. Конечно, у них невероятно мощное нападение. Но во втором и третьем периодах ребята упорно сражались и справлялись с ним», — приводит слова Хаусли официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Аризону Койотс». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 4:3. 22-летний российский голкипер «Аризоны» Иван Просветов провёл второй матч в НХЛ в текущем сезоне, на его счету 44 отражённых броска. В буллитной серии его сумел обыграть лишь Назем Кадри, чей бросок и оказался победным.