«Чемпионату» стал известен срок контракта Петериса Скудры с «Сарыаркой». В ближайшее время известный специалист заключит с клубом из Караганды, выступающим в чемпионате Казахстана, соглашение сроком до конца сезона. Ожидается, что в понедельник, 17 января, Скудра уже прибудет в Караганду и приступит к выполнению своих обязанностей главного тренера.
На днях в «Сарыарке» объявили о расторжении контракта с Александром Макрицким. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Роман Козлов.
Напомним, 3 марта рижское «Динамо» приняло решение не продлевать контракт с главным тренером Петерисом Скудрой. По итогам прошлого регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги текущего сезона рижское «Динамо» заняло последнее, 11-е место в Западной конференции. Кроме того, латвийская команда расположилась на последнем месте в сводной таблице КХЛ. В 60 матчах регулярки рижане набрали 28 очков. «Динамо» одержало девять побед, лишь пять из которых были добыты в основное время.
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