Греко — о дебюте за любимую команду умершего отца: уверен, он смотрит и счастлив

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Энтони Греко прокомментировал дебютный матч, проведённый в составе «синерубашечников», за которых он болел с самого детства вместе со своим отцом, ушедшим из жизни в 2020 году после болезни.
«Это тяжёлая ситуация. Но я уверен, что он смотрел и был счастлив», — цитирует Греко nypost.com.
28-летний нападающий родился в Куинсе в 1993 году. Отец Энтони работал пожарным и 11 сентября 2001 года принимал участие в спасательной операции во Всемирном торговом центре. В тот день погибло почти 3 тыс. человек. 343 погибших были пожарными. Примечательно, что в первом периоде своего дебютного матча за «Рейнджерс» с «Сан-Хосе» (3:0) американский форвард провёл на льду ровно 3 минуты и 43 секунды. Отец форварда скончался в 2020 году после борьбы с несколькими заболеваниями, вызванными вдыханием токсичного воздуха во время тушения пожаров.
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