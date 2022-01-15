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Юрзинов-мл.: Капризов уехал в НХЛ в правильное время. Он сделал шаги сильного хоккеиста

Юрзинов-мл.: Капризов уехал в НХЛ в правильное время. Он сделал шаги сильного хоккеиста
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Заслуженный тренер России Владимир Юрзинов-младший поделился мнением об игре российского форварда клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова.

«Я очень хорошо помню Кирилла Капризова по Новокузнецку. Капризов, Семёнов – они всегда выделялись. Когда я работал главным тренером «Салавата Юлаева», то всегда было сложно играть с «Металлургом». Особенно в Новокузнецке. Там была техничная команда, много хороших игроков из неё вышло.

Кирилл идёт правильным путём. Капризов – сильный спортсмен с позитивным настроем, здесь важно соблюдать правильный баланс. После «Кузни» Кирилл перебрался в Уфу, где сделал первые серьёзные шаги на высшем уровне. Затем – переход в ЦСКА, выигрыш Кубка Гагарина. Парень не стал торопиться с отъездом в НХЛ, перед этим здорово проявив себя в России. В том числе на уровне сборной страны, став олимпийским чемпионом.

Капризов уехал в НХЛ в правильное время. Он сделал шаги сильного хоккеиста, шёл своим путём и теперь блестяще себя проявляет. Считаю, что всё заслуженно. В «Миннесоте» Кирилл является лидером и системообразующим игроком, определяющим результат команды», – сказал Юрзинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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