Российский экс-форвард «Авангарда» и «Монреаля» продолжит карьеру в чешской лиге

Российский нападающий Никита Щербак продолжит карьеру в клубе чешской лиги «Маунтфилд», сообщает официальный сайт клуба.



«Мы постоянно следим за рынком игроков на предмет возможного пополнения состава. В Чехии не было подходящих игроков, поэтому мы выбрали несколько иностранных имён, среди которых приоритетным стал Никита. После долгой встречи с представителями «Банска-Быстрицы» мы договорились об обмене Патрика Лампера на Щербака. Никита находится в идеальном хоккейном возрасте, у него есть опыт выступлений в НХЛ, АХЛ и КХЛ, и поэтому мы верим, что он поможет нам и улучшит наше нападение», – цитирует генерального менеджера Алеша Кмоничека официальный сайт клуба.



Напомним, Щербак начал сезон в словацкой «Банска-Быстрице», где провёл 25 матчей и набрал 21 очко: забросил шесть шайб и отдал 15 результативных передач.



Ранее Никита выступал за «Монреаль Канадиенс», «Лаваль Рокет», «Лос-Анджелес Кингз», «Онтарио Рейн», «Авангард», «Трактор» и «Техас».