Российский экс-форвард «Авангарда» и «Монреаля» продолжит карьеру в чешской лиге

Российский нападающий Никита Щербак продолжит карьеру в клубе чешской лиги «Маунтфилд», сообщает официальный сайт клуба.
«Мы постоянно следим за рынком игроков на предмет возможного пополнения состава. В Чехии не было подходящих игроков, поэтому мы выбрали несколько иностранных имён, среди которых приоритетным стал Никита. После долгой встречи с представителями «Банска-Быстрицы» мы договорились об обмене Патрика Лампера на Щербака. Никита находится в идеальном хоккейном возрасте, у него есть опыт выступлений в НХЛ, АХЛ и КХЛ, и поэтому мы верим, что он поможет нам и улучшит наше нападение», – цитирует генерального менеджера Алеша Кмоничека официальный сайт клуба.
Напомним, Щербак начал сезон в словацкой «Банска-Быстрице», где провёл 25 матчей и набрал 21 очко: забросил шесть шайб и отдал 15 результативных передач.
Ранее Никита выступал за «Монреаль Канадиенс», «Лаваль Рокет», «Лос-Анджелес Кингз», «Онтарио Рейн», «Авангард», «Трактор» и «Техас».
- 15 января 2022
-
18:07
-
17:50
-
17:08
-
16:59
-
16:37
-
16:15
-
15:55
-
15:38
-
15:30
-
15:18
-
14:55
-
14:34
-
14:29
-
14:21
-
14:04
-
13:58
-
13:35
-
13:18
-
13:00
-
12:53
-
12:32
-
12:11
-
12:07
-
11:54
-
11:32
-
11:10
-
10:55
-
10:35
-
10:15
-
10:00
-
09:52
-
09:42
-
09:23
-
09:00
-
08:43