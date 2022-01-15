Барберио: Кучеров настолько крут не из-за таланта, а потому, что проделал огромную работу

Защитник «Ак Барса» Марк Барберио рассказал об игре с россиянами Никитой Кучеровым и Андреем Василевским в «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Куч вёл себя очень тихо, был максимально расслаблен и сосредоточен. Я тогда посмотрел на него и подумал – у этого пацана есть что-то особенное. В летней лиге он пахал не останавливаясь и на льду, и на земле. Кучеров настолько крут не потому, что он такой талант, а потому, что проделал огромную работу, чтобы стать таким. Его щелчок, его передачи, его видение площадки, скорость принятия решений – всё это не получить по щелчку пальца. Это многолетняя работа, и Никита заслужил свои награды большим трудом.

И ещё ему нравится хоккей. Это редкое сочетание, когда человек и талантлив, и трудолюбив, и при этом любит то, чем он занимается. Я помню его дебют в НХЛ. Первый матч, первый бросок и сразу гол в ворота Хенрика Лундквиста и «Рейнджерс». Я как раз находился на площадке позади Никиты и был счастлив за него.



Что касается Василевского, то первая мысль о нём – какой же он здоровый. Не знаю, как сейчас, но в моё время он первым появлялся на тренировке и последним покидал зал. Каждый день! Он работал над растяжкой, изучал ошибки на видео и делал всё, чтобы стать лучше. Я уже сказал, что был впечатлён его габаритами, но я никогда не видел, чтобы вратарь с такими данными был таким подвижным и быстрым, как Васи. Поэтому некоторые его сейвы кажутся нереальными, а для него это просто следствие тренировок. Как и в случае с Кучеровым, талант Василевского подкреплён годами работы над собой», – цитирует Барберио «РИА Новости Спорт».