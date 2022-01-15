«Я не Майкл Джордан». Овечкин провёл предматчевую разминку в необычной кофте
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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на предматчевую разминку перед встречей с «Нью-Йорк Айлендерс» в кофте с надписью «Я не Майкл Джордан».
Во время разминки игрок продемонстрировал свои баскетбольные навыки.
В текущем сезоне Овечкин провёл 37 матчей и набрал в них 52 очка. Всего на его счету 24 гола и 28 результативных передач, и он занимает третье место в списке бомбардиров текущего сезона НХЛ, уступая только Коннору Макдэвиду и Леону Драйзайтлю один балл.
Также Овечкин занимает второе место в снайперской гонке, отставая от Леона Драйзайтля на два очка.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Вашингтона».
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