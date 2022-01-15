Шири отправлен в ковид-протокол, Карлсона в последний момент допустили до игры

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Конор Шири попал в ковид-протокол перед матчем с «Нью-Йорк Айлендерс». Защитника Джона Карлсона допустили до игры в последний момент. Об этом сообщает журналист Саманта Пэлл в «Твиттере».



Напомним, «Вашингтон» встретится с «Айлендерс» сегодня, 15 января, в 22:00 мск.



Оба хоккеиста пропустили утреннюю раскатку, ожидая результаты тестов на коронавирус.

В текущем сезоне «Вашингтон» провёл 37 матчей и набрал в них 49 очков. Сейчас «Кэпиталз» занимают шестое место в таблице Восточной конференции. «Айлендерс» с 28 баллами после 29 игр занимают 13-е место в той же конференции.

Ранее на предматчевую разминку капитан команды Александр Овечкин вышел в кофте с надписью «Я не Майкл Джордан».