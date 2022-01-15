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Александр Овечкин вышел на 100-е место по матчам в НХЛ

Александр Овечкин вышел на 100-е место по матчам в НХЛ
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Сегодня, 15 января, в Элмонте (США) на «Ю-Би-Эс-Арене» «Нью-Йорк Айлендерс» встречается с «Вашингтон Кэпиталз» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. На момент написания новости идёт четвёртая минута встречи.

В этом матче принимает участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Капитан столичной команды проводит 1235-й матч за карьеру в НХЛ. По этому показателю россиянин догнал Стива Томаса, занимающего 100-ю строчку.

В текущем сезоне Овечкин провёл 37 матчей и набрал в них 52 очка. Всего на его счету 24 гола и 28 результативных передач, и он занимает третье место в списке бомбардиров текущего сезона НХЛ, уступая только Коннору Макдэвиду и Леону Драйзайтлю один балл.

Также Овечкин занимает второе место в снайперской гонке, отставая от Леона Драйзайтля на два очка.

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