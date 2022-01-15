6-й номер драфта НХЛ-2021 Эдвинссон отказался от участия в Олимпиаде-2022. Ему 18 лет
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18-летний защитник «Фрёлунды» отказался Симон Эдвинссон не будет участвовать в Олимпийских играх за сборную Швеции.
«Я хочу сосредоточиться на «Фрёлунде», – цитирует Эдвинссона SVT Sport.
Сборная Швеции будет выступать в группе C с командами Латвии, Словакии и Финляндии.
Расписание матчей сборной Швеции:
10.02 07:10 – Швеция – Латвия
11.02 11:40 – Швеция – Словакия
13.02 11:40 – Финляндия – Швеция
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Симон Эдвинссон был выбран «Детройт Ред Уингз» в первом раунде драфта НХЛ-2021 под шестым номером.
Ранее сообщалось, что Шведский хоккейный союз определился с фигурой нового главного тренера национальной команды, который возглавит сборную после ухода со своего поста Юхана Гарпенлёва. Им станет наставник «Векшё» Сэм Халлам.
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