6-й номер драфта НХЛ-2021 Эдвинссон отказался от участия в Олимпиаде-2022. Ему 18 лет

18-летний защитник «Фрёлунды» отказался Симон Эдвинссон не будет участвовать в Олимпийских играх за сборную Швеции.



«Я хочу сосредоточиться на «Фрёлунде», – цитирует Эдвинссона SVT Sport.



Сборная Швеции будет выступать в группе C с командами Латвии, Словакии и Финляндии.



Расписание матчей сборной Швеции:



10.02 07:10 – Швеция – Латвия

11.02 11:40 – Швеция – Словакия

13.02 11:40 – Финляндия – Швеция

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Симон Эдвинссон был выбран «Детройт Ред Уингз» в первом раунде драфта НХЛ-2021 под шестым номером.

Ранее сообщалось, что Шведский хоккейный союз определился с фигурой нового главного тренера национальной команды, который возглавит сборную после ухода со своего поста Юхана Гарпенлёва. Им станет наставник «Векшё» Сэм Халлам.