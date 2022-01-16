Овечкин сократил отставание от Гретцки по голам в пустые ворота до 11 шайб

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой столичного клуба со счётом 2:0.

В этом матче принимал участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Капитан столичной команды провёл 1235-й матч за карьеру в НХЛ, благодаря чему вошёл в топ-100 в истории лиги по этому показателю. В конце третьего периода россиянин установил окончательный счёт в матче, точным броском поразив пустые ворота «островитян».

Овечкин сократил отставание от рекордсмена лиги Уэйна Гретцки по голам в пустые ворота до 11 шайб. У легендарного канадского хоккеиста 56 таких голов, тогда как занимающий второе место Александр сегодня забросил свою 45-ю шайбу в пустые ворота. Всего за карьеру в НХЛ Овечкин забросил 755 шайб и отметился 618 результативными передачами.