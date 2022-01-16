Гол Александра Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой столичного клуба со счётом 2:0.

В составе победителей отличились Том Уилсон и российский нападающий Александр Овечкин. Российский нападающий Евгений Кузнецов отметился результативной передачей.

Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов отразил 34 броска.

«Вашингтон» прервал четырёхматчевую серию без побед в НХЛ. «Айлендерс» потерпели первое поражение после трёх побед подряд.

В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Ванкувер Кэнакс», а «Айлендерс» сыграют с «Филадельфией Флайерз».