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Гол Александра Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс»

Гол Александра Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой столичного клуба со счётом 2:0.

В составе победителей отличились Том Уилсон и российский нападающий Александр Овечкин. Российский нападающий Евгений Кузнецов отметился результативной передачей.

Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов отразил 34 броска.

«Вашингтон» прервал четырёхматчевую серию без побед в НХЛ. «Айлендерс» потерпели первое поражение после трёх побед подряд.

В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Ванкувер Кэнакс», а «Айлендерс» сыграют с «Филадельфией Флайерз».

НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2022, суббота. 22:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Протас) – 04:35' (5x5)   0:2 Овечкин (Кузнецов, Бекстрём) – 59:49' (en)
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