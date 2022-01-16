Гол Александра Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс»
Поделиться
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой столичного клуба со счётом 2:0.
В составе победителей отличились Том Уилсон и российский нападающий Александр Овечкин. Российский нападающий Евгений Кузнецов отметился результативной передачей.
Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов отразил 34 броска.
«Вашингтон» прервал четырёхматчевую серию без побед в НХЛ. «Айлендерс» потерпели первое поражение после трёх побед подряд.
В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Ванкувер Кэнакс», а «Айлендерс» сыграют с «Филадельфией Флайерз».
Комментарии
- 16 января 2022
-
01:34
-
01:24
-
01:18
-
01:17
-
01:13
-
01:10
-
01:09
- 15 января 2022
-
23:55
-
23:44
-
23:18
-
22:17
-
22:00
-
21:17
-
20:43
-
19:52
-
18:55
-
18:46
-
18:07
-
17:50
-
17:08
-
16:59
-
16:37
-
16:15
-
15:55
-
15:38
-
15:30
-
15:18
-
14:55
-
14:34
-
14:29
-
14:21
-
14:04
-
13:58
-
13:35
-
13:18
Партнерский контент