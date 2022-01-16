Александр Овечкин вплотную подобрался к Майку Модано в списке бомбардиров в истории НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой столичного клуба со счётом 2:0.
В этом матче принимал участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Капитан столичной команды провёл 1235-й матч за карьеру в НХЛ, благодаря чему вошёл в топ-100 в истории лиги по этому показателю. В конце третьего периода россиянин установил окончательный счёт в матче, точным броском поразив пустые ворота «островитян».
Сейчас на счету Александра стало 1373 (755+618) очка в 1235 матчах, что является 25-м показателем в истории НХЛ. В начале 2022 года россиянин вошёл в топ-25 бомбардиров НХЛ всех времён, превзойдя достижение легендарного экс-хоккеиста «Бостон Брюинз» Джонни Буцика, у которого 1369 (556+813) очков в 1540 встречах. Следующей целью для Александра является результат Майка Модано — 1374 очка в 1499 матчах. Теперь Овечкина отделяет от этого показателя только одно результативное действие.
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