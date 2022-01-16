Овечкин повторил личный рекорд по голам в пустые ворота в одном регулярном чемпионате НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой столичного клуба со счётом 2:0.

В этом матче принимал участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Капитан столичной команды провёл 1235-й матч за карьеру в НХЛ, благодаря чему вошёл в топ-100 в истории лиги по этому показателю. В конце третьего периода россиянин установил окончательный счёт в матче, точным броском поразив пустые ворота «островитян».

Для российского форварда этот гол в пустые ворота стал уже шестым в нынешнем сезоне, что является повторением его личного рекорда. Двумя сезонами ранее Александр также шесть раз отличился подобным образом, сыграв 68 матчей. Теперь он уложился за 38 матчей.