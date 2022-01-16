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Новая домашняя арена «Айлендерс» стала 41-м стадионом, на котором Овечкин забивал в НХЛ

Новая домашняя арена «Айлендерс» стала 41-м стадионом, на котором Овечкин забивал в НХЛ
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой столичного клуба со счётом 2:0.

В этом матче принимал участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Капитан столичной команды провёл 1235-й матч за карьеру в НХЛ, благодаря чему вошёл в топ-100 в истории лиги по этому показателю. В конце третьего периода россиянин установил окончательный счёт в матче, точным броском поразив пустые ворота «островитян».

Как сообщает журналист Том Гулитти, Новая домашняя арена «Айлендерс» стала 41-м стадионом, на котором Овечкин забивал в НХЛ. Рекорд по этому показателю принадлежит Яромиру Ягру, отличавшемуся на 54 аренах в североамериканской лиге.

Новые вехи в карьере Овечкина! Вошёл в топ-100 по матчам в НХЛ и повторил личный рекорд Новые вехи в карьере Овечкина! Вошёл в топ-100 по матчам в НХЛ и повторил личный рекорд
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