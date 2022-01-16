Худобин вышел в стартовом составе «Далласа» впервые с ноября
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На стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) в эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Даллас Старз». Гости ведут со счётом 1:0.
Голкипер «Далласа» Антон Худобин вышел в стартовом составе своей команды впервые с 19 ноября 2021 года, когда «Старз» встречались с «Миннесотой Уайлд» (2:7).
15 января 35-летний Худобин вышел на лёд на 27-й минуте матча с «Флоридой Пантерз», в котором «Даллас» проиграл 1:7. Россиянин в этой игре пропустил три шайбы.
Всего на счету Антона Худобина в этом сезоне НХЛ восемь матчей и 26 пропущенных шайб. Вратарь в среднем отражает 87,2 процента бросков.
«Даллас» занимает 12-е место в Западной Конференции.
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