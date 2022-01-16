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28 сейвов Бобровского помогли «Флориде» разгромить «Коламбус» со счётом 9:2

28 сейвов Бобровского помогли «Флориде» разгромить «Коламбус» со счётом 9:2
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На стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» в Санрайзе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Коламбус Блю Джекетс». Хозяева победили – 9:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2022, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
9 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Вераге (Уигар, Барков) – 00:44' (5x5)   2:0 Дюклер (Юбердо, Экблад) – 02:07' (5x4)   3:0 Уигар (Райнхарт, Экблад) – 09:27' (4x5)   4:0 Вераге (Райнхарт, Уигар) – 13:28' (5x5)   5:0 Юбердо (Беннетт) – 22:02' (5x5)   6:0 Лунделль (Ломберг, Хёрнквист) – 32:10' (5x5)   6:1 Нюквист (Доми, Бин) – 42:11' (5x4)   7:1 Беннетт (Дюклер) – 43:40' (5x5)   8:1 Лунделль (Уигар, Экблад) – 47:33' (5x5)   9:1 Ломберг (Луостаринен) – 50:14' (5x5)   9:2 Дженнер (Нюквист, Пик) – 50:50' (5x5)

В первом периоде хоккеисты «Флориды» забросили четыре безответные шайбы. Счёт был открыт уже на первой минуте матча, отличился Картер Вераге. На третьей минуте забил Энтони Дюклер, ещё через семь минут шайбу забросил Маккензи Уигар. На 14-й минуте Вераге оформил дубль.

Во втором периоде «Флорида» забила ещё два гола – отличились Джонатан Юбердо и Антон Лунделль.

На третьей минуте третьего периода Густаву Нюквисту из «Коламбуса» удалось забить первый гол своей команды. Далее последовали ещё три шайбы «Флориды» – сначала забил Сэм Беннетт, затем дубль оформил Лунделль, а на 51-й минуте отличился Патрик Хёрнквист. Через 36 секунд шайбу забросил Бун Дженнер из «Блю Джекетс», установив окончательный счёт на табло.

В последних двух матчах «Флорида Пантерз» забросила 16 шайб, пропустив всего 3.

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