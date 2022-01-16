Форвард «Виннипега» Евгений Свечников получил травму

Российский нападающий «Виннипег Джетс» Евгений Свечников пропустил субботнюю тренировку команды из-за травмы верхней части тела.



Как рассказал после занятия главный тренер «Джетс» Дэйв Лаури, пока в команде пытаются понять, когда россиянин сможет вернуться к работе, сообщает официальный сайт НХЛ на русском языке.



«Статус Свеча «со дня на день», сейчас мы пытаемся понять сроки его возвращения в строй», — отметил Лаури.



В нынешнем сезоне Свечников провел за «Виннипег» 31 матч и набрал в них 10 (3+7) очков. Кроме того, российский форвард применил 36 силовых приемов, что является четверым показателем в команде среди форвардов.



Как ожидается, следующий матч «Джетс» проведут в ночь на среду по московскому времени, когда на выезде встретятся с «Вашингтоном».