Две передачи Кучерова помогли «Тампе» одержать волевую победу над Далласом»

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Даллас Старз». Победу в матче одержали хозяева со счётом 3:1.



На 14-й минуте Эса Линделль вывел гостей вперёд, но хозяева льда сумели переломить ход игры. За 13 секунд до завершения первого периода Брейден Пойнт после передачи россиянина Никиты Кучерова сравнял счёт. Во второй 20-минутке болельщики забитых голов не увидели, а ключевые события произошли во второй половине третьего периода. На 51-й минуте встречи Росс Колтон, воспользовавшись пасом Кучерова, вывел «Тампу» вперед, а в самой концовке игры Алекс Киллорн забил в пустые ворота.



Никита Кучеров провёл на льду чуть больше 21-й минуты, заработав коэффициент полезности «+1». Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 19 из 20 бросков. Его соотечественник — защитник хозяев Михаил Сергачёв — очков не набрал, проведя на льду чуть больше 20 минут.



Российский голкипер «Далласа» Антон Худобин совершил 26 сейвов.



«Тампа» добилась третьей победы кряду.