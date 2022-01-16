Колтон – о голевой передаче Кучерова: он будто продел нитку в игольное ушко

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Росс Колтон прокомментировал гениальную голевую передачу российского форварда команды Никиты Кучерова, после которой Росс забросил победную шайбу в ворота «Даллас Старз».
«Когда Куч находится на льду, он может делать невероятные вещи, как эта… Я ожидал этого. Вы сами видели, он будто продел нитку в игольное ушко и выложил мне шайбу в подарочной обёртке», – сказал Колтон на пресс-конференции.
Напомним, в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Даллас Старз». Победу в матче одержали хозяева со счётом 3:1.
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров провёл на льду чуть больше 21-й минуты, заработав коэффициент полезности «+1». Хоккеист отдал две результативные передачи, одна из которых привела к победному голу.
Россиянин из своей зоны в одно касание отдал разрезающую передачу на партнёра, выведя его на выход один в ноль.
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