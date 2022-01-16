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«Оттава» забросила «Эдмонтону» пять шайб в третьем периоде и одержала волевую победу

«Оттава» забросила «Эдмонтону» пять шайб в третьем периоде и одержала волевую победу
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Сегодня, 16 января, в Эдмонтоне (Канада) на арене «Роджерс Плэйс» «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Оттаву Сенаторз» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:4 (1:1, 0:2, 5:1).

В составе хозяев отличились Зак Кассиан, Кайлер Ямамото, Брендан Перлини, Дарнелл Нурс. У гостей дубль оформил Джош Норрис, по шайбе забросили Адам Годетт, Алекс Форментон, Артём Зуб и Зак Сэнфорд.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2022, воскресенье. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Нет данных
Оттава Сенаторз
Оттава

В параллельном матче, который проходил в Сиэтле на «Климат Плэдж-Арене» «Сиэтл Кракен» принимал «Лос-Анджелес Кингз» и уступил со счётом 1:3 (0:1, 1:1, 0:1).

В составе «Кракен» отличился Маркус Юханссон, у «Кингз» забросил Адриан Кемпе, а Филлип Дано оформил дубль.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2022, воскресенье. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
1 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Кемпе (Иафалло, Копитар) – 04:06' (5x5)   0:2 Дано (Андерсон, Мур) – 24:10' (5x5)   1:2 Юханссон (Йернкрок, Джордано) – 30:49' (5x4)   1:3 Дано (Мур) – 59:15' (en)
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