«Оттава» забросила «Эдмонтону» пять шайб в третьем периоде и одержала волевую победу

Сегодня, 16 января, в Эдмонтоне (Канада) на арене «Роджерс Плэйс» «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Оттаву Сенаторз» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:4 (1:1, 0:2, 5:1).

В составе хозяев отличились Зак Кассиан, Кайлер Ямамото, Брендан Перлини, Дарнелл Нурс. У гостей дубль оформил Джош Норрис, по шайбе забросили Адам Годетт, Алекс Форментон, Артём Зуб и Зак Сэнфорд.

В параллельном матче, который проходил в Сиэтле на «Климат Плэдж-Арене» «Сиэтл Кракен» принимал «Лос-Анджелес Кингз» и уступил со счётом 1:3 (0:1, 1:1, 0:1).

В составе «Кракен» отличился Маркус Юханссон, у «Кингз» забросил Адриан Кемпе, а Филлип Дано оформил дубль.