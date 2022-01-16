«Оттава» забросила «Эдмонтону» пять шайб в третьем периоде и одержала волевую победу
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Сегодня, 16 января, в Эдмонтоне (Канада) на арене «Роджерс Плэйс» «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Оттаву Сенаторз» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:4 (1:1, 0:2, 5:1).
В составе хозяев отличились Зак Кассиан, Кайлер Ямамото, Брендан Перлини, Дарнелл Нурс. У гостей дубль оформил Джош Норрис, по шайбе забросили Адам Годетт, Алекс Форментон, Артём Зуб и Зак Сэнфорд.
НХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2022, воскресенье. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Нет данных
Оттава Сенаторз
Оттава
В параллельном матче, который проходил в Сиэтле на «Климат Плэдж-Арене» «Сиэтл Кракен» принимал «Лос-Анджелес Кингз» и уступил со счётом 1:3 (0:1, 1:1, 0:1).
В составе «Кракен» отличился Маркус Юханссон, у «Кингз» забросил Адриан Кемпе, а Филлип Дано оформил дубль.
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