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«Питтсбург» обыграл «Сан-Хосе» в овертайме

«Питтсбург» обыграл «Сан-Хосе» в овертайме
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Сегодня, 16 января, в Сан-Хосе (США) на арене «Эс-Эй-Пи-центр» «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Питтсбург Пингвинз» в рамках матча регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 после овертайма (1:1, 0:0, 0:0, 1:0).

На 8-й минуте Рудольф Балцерс открыл счёт в матче с передач Эрика Карлссона и Тимо Майера, на 11-й «Питтсбург» сравнял счёт благодаря голу Криса Летанга, которому ассистировали Джейк Гюнцель и Теодор Блюгерс.

Решающую шайбу в овертайме забросил форвард Джейк Гюнцель с передач Сидни Кросби и Криса Летанга.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2022, воскресенье. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 2
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Балцерс (Карлссон, Майер) – 07:01' (5x5)   1:1 Летанг (Гюнцель, Блюгерс) – 10:56' (5x5)   1:2 Гюнцель (Кросби, Летанг) – 60:37' (3x3)

В этой встрече принимал участие российский нападающий Евгений Малкин, проводивший третий матч в сезоне.

В текущем сезоне «Питтсбург» набрал 49 очков в 37 матчах и занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, «Шаркс» идут на Западе на восьмой строчке, имея 41 балл после 39 встреч.

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