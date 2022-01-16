«Питтсбург» обыграл «Сан-Хосе» в овертайме

Сегодня, 16 января, в Сан-Хосе (США) на арене «Эс-Эй-Пи-центр» «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Питтсбург Пингвинз» в рамках матча регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 после овертайма (1:1, 0:0, 0:0, 1:0).

На 8-й минуте Рудольф Балцерс открыл счёт в матче с передач Эрика Карлссона и Тимо Майера, на 11-й «Питтсбург» сравнял счёт благодаря голу Криса Летанга, которому ассистировали Джейк Гюнцель и Теодор Блюгерс.

Решающую шайбу в овертайме забросил форвард Джейк Гюнцель с передач Сидни Кросби и Криса Летанга.

В этой встрече принимал участие российский нападающий Евгений Малкин, проводивший третий матч в сезоне.

В текущем сезоне «Питтсбург» набрал 49 очков в 37 матчах и занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, «Шаркс» идут на Западе на восьмой строчке, имея 41 балл после 39 встреч.