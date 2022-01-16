Джо Смит — о передаче Кучерова: вспоминаю его цитату, что хоккей — это чтение. Чтение игры

Журналист The Athletic Джо Смит поделился мнением о результативной передаче российского форварда Никиты Кучерова на победный гол Росса Колтона в ворота «Даллас Старз».



«Хоккей — это чтение. Чтение игры». Вспоминаю эту цитату Кучерова, наблюдая за эффектным пасом, разделившем двух защитников и сделавшего Колтона автором победной шайбы», – написал Смит в «Твиттере».



Напомним, в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Даллас Старз». Победу в матче одержали хозяева со счётом 3:1.



Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров провёл на льду чуть больше 21-й минуты, заработав коэффициент полезности «+1». Хоккеист отдал две результативные передачи, одна из которых привела к победному голу.



Россиянин из своей зоны в одно касание отдал разрезающую передачу на партнёра, выведя его на выход один в ноль.

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