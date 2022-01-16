Снайперская гонка НХЛ: Овечкин до одной шайбы сократил отставание от лидера Драйзайтля

В очередом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз» и уступил со счётом 0:2.



Российский форвард Александр Овечкин набрал одно очко – забросил шайбу в пустые ворота в концовке встречи. Она стала для форварда 25-й в сезоне. Таким образом, россиянин приблизился к форварду «Эдмонтон Ойлерз» Леону Драйзайтлю, на счету которого 26 голов.

В текущем сезоне Овечкин провёл 38 матчей. В них он отличился 25 раз, ещё 28 – ассистировал партнёрам. Он делит вторую строчку в списке бомбардиров с Коннором Макдэвидом из «Эдмонтона» и Джонатоном Юбердо из «Флориды Пантерз».

Ближайший матч «Кэпиталз» проведут с «Ванкувер Кэнакс» сегодня, 16 января, в 22:00 мск.