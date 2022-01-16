Артём Зуб повторил личный рекорд по голам в НХЛ за сезон, забросив «Эдмонтону»
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Сегодня, 16 января, в Эдмонтоне (Канада) на арене «Роджерс Плэйс» «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Оттаву Сенаторз» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:4 (1:1, 0:2, 5:1).
На 51-й минуте российский защитник «Оттавы» Артём Зуб забросил четвёртую шайбу гостей и вывел команду вперёд. Этот гол стал для него третьим в сезоне.
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Всего россиянин провёл 31 матч и набрал 10 очков. Помимо голов он отдал семь результативных передач.
Зуб проводит второй сезон в НХЛ. В прошлом году он сыграл 41 встречу и тогда набрал 14 очков: также забил три гола, но отдал 11 передач.
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