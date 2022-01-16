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Владелец «Вегаса» рассказал, когда Айкел сможет дебютировать за клуб

Владелец «Вегаса» рассказал, когда Айкел сможет дебютировать за клуб
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Владелец «Вегас Голден Найтс» Билл Фоли рассказал о том, когда форвард Джек Айкел сможет дебютировать за команду.

«Я виделся с ним сегодня. Он не так уж далёк от возвращения на лёд. Это может произойти через несколько недель. Он будет полностью готов.

Что касается потолка зарплат, то нам придётся кое-что скорректировать, у нас многие играют с травмами. Мы понимаем это, но не собираемся предпринимать никаких преждевременных шагов по отношению к травмированным.

Этот год для нас сложился неудачно в смысле травм. У нас есть план, есть варианты, но сейчас мы сделаем паузу, посмотрим, как у нас будут обстоять дела с травмами в ближайшие 25-30 дней», – цитирует Фоли официальный сайт НХЛ на русском языке.

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