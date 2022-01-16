Юрзинов-ст – об ОИ-2022: войска построены, теперь вся инициатива – у тренерского штаба

Легендарный тренер, трёхкратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира — дважды в качестве игрока, шесть раз в качестве тренера — Владимир Юрзинов-старший поделился мнением о составе сборной России на ОИ-2022.



«Состав на Олимпиаду? А какой тут может быть комментарий? Как любил говорить Виктор Тихонов, войска построены, теперь вся инициатива – у тренерского штаба.



Мне посчастливилось пройти через восемь Олимпиад, прекрасно понимаю это состояние – ожидания главного турнира четырехлетия. Понятно, что у журналистов и специалистов свой хлеб, все будут обсуждать каждого солдата этого построенного в Новогорске войска. Но сейчас самое главное – предельная концентрация тренеров на турнире, понимание того, что имеет значение каждая деталь, что мелочей перед Олимпиадами не бывает. Отвлекаться на фамилии уже поздно.



Хочу пожелать Алексею Жамнову и всем его помощникам этого понимания и этого масштаба. Тренерский штаб выбран, необходимо единение всех сил.



Время подготовиться к Пекину есть, выдержаны сроки. Но всё-таки в середине сезона, когда хоккеисты находятся в хорошей форме, это не главное – две недели или три. Главное – понимание масштаба турнира и поставленных государством задач, создание правильной атмосферы.



Россию называют фаворитом Олимпиады? На мой взгляд, ещё одна ошибка – преувеличение фактора НХЛ. Не нужно попадаться в эту ловушку – что без НХЛ и Олимпиада не Олимпиада, и выиграть её легче.



Такой турнир, как Олимпиада, действующий чемпион имеет смысл оценивать исключительно от себя. От уважения своего хоккея, понимания его роли в жизни страны, значимости поставленной задачи. Перед Пхенхчханом-2018 мне посчастливилось быть рядом с командой, видеть, как она закалялась и как создавалась чемпионская атмосфера. Эти же тонкие вещи чувствовались и в Минске-2014.



Хотя бы раз в четыре года мы должны чеканить этот золотой шаг. Это наша мечта, которая должны стать былью», – цитирует Юрзинова Russia-Hockey.