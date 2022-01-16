Галлан: Шестёркин и Георгиев отличные голкиперы. Вратари – хребет «Рейнджерс»
Поделиться
Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан, вернувшийся после пребывания в ковид-протоколе, прокомментировал игру вратарей команды – Игоря Шестёркина и Александра Георгиева.
«Как я уже много раз говорил, Игорь Шестёркин – отличный голкипер. И Александр Георгиев – тоже отличный голкипер, который провёл несколько хороших матчей для нас. Безусловно, сейчас вратари – это хребет нашей команды.
Нынешняя игра Шестёркина показывает, насколько бывает важно, когда игрок возвращается после перерыва на лёд сразу готовым.
Как он сам рассказал, у него не было полноценных тренировок с командой, но при этом он занимался и отражал броски. И катался 3-4 дня», – цитирует Галлана официальный сайт НХЛ на русском языке.
Комментарии
- 16 января 2022
-
13:25
-
12:41
-
12:07
-
11:14
-
10:59
-
10:10
-
09:51
-
09:44
-
09:32
-
09:20
-
09:05
-
08:57
-
08:38
-
08:30
-
06:29
-
05:59
-
05:52
-
05:38
-
05:29
-
04:32
-
03:33
-
02:45
-
02:05
-
01:34
-
01:24
-
01:18
-
01:17
-
01:13
-
01:10
-
01:09
- 15 января 2022
-
23:55
-
23:44
-
23:18
-
22:17
-
22:00
Партнерский контент