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Галлан: Шестёркин и Георгиев отличные голкиперы. Вратари – хребет «Рейнджерс»

Галлан: Шестёркин и Георгиев отличные голкиперы. Вратари – хребет «Рейнджерс»
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан, вернувшийся после пребывания в ковид-протоколе, прокомментировал игру вратарей команды – Игоря Шестёркина и Александра Георгиева.

«Как я уже много раз говорил, Игорь Шестёркин – отличный голкипер. И Александр Георгиев – тоже отличный голкипер, который провёл несколько хороших матчей для нас. Безусловно, сейчас вратари – это хребет нашей команды.

Нынешняя игра Шестёркина показывает, насколько бывает важно, когда игрок возвращается после перерыва на лёд сразу готовым.

Как он сам рассказал, у него не было полноценных тренировок с командой, но при этом он занимался и отражал броски. И катался 3-4 дня», – цитирует Галлана официальный сайт НХЛ на русском языке.

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