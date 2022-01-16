Галлан: Шестёркин и Георгиев отличные голкиперы. Вратари – хребет «Рейнджерс»

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан, вернувшийся после пребывания в ковид-протоколе, прокомментировал игру вратарей команды – Игоря Шестёркина и Александра Георгиева.



«Как я уже много раз говорил, Игорь Шестёркин – отличный голкипер. И Александр Георгиев – тоже отличный голкипер, который провёл несколько хороших матчей для нас. Безусловно, сейчас вратари – это хребет нашей команды.



Нынешняя игра Шестёркина показывает, насколько бывает важно, когда игрок возвращается после перерыва на лёд сразу готовым.



Как он сам рассказал, у него не было полноценных тренировок с командой, но при этом он занимался и отражал броски. И катался 3-4 дня», – цитирует Галлана официальный сайт НХЛ на русском языке.