Веренски – о поражении от «Флориды» 2:9: не знаю, бывает ли в хоккее больший стыд

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски прокомментировал поражение от «Флориды Пантерз» со счётом 2:9 в матче регулярного чемпионата НХЛ.



«Когда их зрители стали скандировать: «Хотим десятый!», а соперник находился в одном шаге от этого, было очень неловко. Я даже не знаю, бывает ли в хоккее больший стыд, если честно.



Я бы сказал, что сейчас это лучшая команда в лиге с точки зрения скорости и структуры. Но одно дело – проиграть матч. И совсем другое – проиграть вот таким образом», – цитирует Веренски официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, что по ходу матча «Коламбус» уступал со счётом 0:6 и 1:9. В текущем сезоне «Флорида» лидирует в таблице Восточной конференции, набрав 57 очков после 38 матчей.