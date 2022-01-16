Бобровский — о 9:2 с «Коламбусом»: что сказать, парни в ударе, у нас всё получается
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Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский поделился мнением о победе над «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 9:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
«Что сказать, парни в ударе. У нас всё получается, и очень весело наблюдать за этим. Быть частью этой команды – очень увлекательно. А фанаты создают прекрасную атмосферу в родных стенах.
Мне нравится играть так часто. Я вошёл в ритм и чувствую себя прекрасно. Конечно, загрузка должна быть умной, и я все равно получаю отдых.
Полностью доверяю нашему тренерскому штабу – они хорошо управляют моим объёмом работы. Мне нравится быть на льду, когда команда нуждается во мне», – цитирует Бобровского официальный сайт НХЛ на русском языке.
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