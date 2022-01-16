Мичков провёл первый матч после возвращения с МЧМ. У него 1+1 в игре за «СКА-1946»

Сегодня, 16 января, на арене «Хоккейный Город» в Санкт-Петербурге прошёл матч регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги, в котором «СКА-1946» принимал «Русских Витязей». Встреча завершилась победой гостей после овертайма со счётом 3:2 (0:0, 0:0, 2:2, 1:0).

Нападающий «СКА-1946» Матвей Мичков провёл первый матч после возвращения с молодёжного чемпионата мира – 2022. На счету игрока заброшенная шайба и результативная передача.

Напомним, из-за положительного теста на коронавирус Мичков был вынужден остаться в Канаде на карантине вместе с форвардом Данилой Юровым и доктором команды. Игрок вылетел из Канады 9 января.



Молодёжный чемпионат мира – 2022 был отменён после нескольких игровых дней из-за коронавируса. Сборная России провела два матча на турнире, а Мичков стал лучшим снайпером команды, забросив три шайбы. Россияне уступили шведам 3:6, но обыграли чехов 4:2.



Ранее сообщалось, что ИИХФ планирует провести турнир летом 2022 года.