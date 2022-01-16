Губерниев: Буше должен не в хоккей играть, а сидеть на скамье подсудимых

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию с форвардом ярославского «Локомотива» Ридом Буше, который признался в изнасиловании 12-летней девушки в 2011 году.



«Такие игроки в КХЛ точно не нужны. Мерзавец должен не в хоккей играть, а сидеть на скамье подсудимых.



В «Локомотиве» заявляют, что Буше в команде и тренируется в основе. Это не удар по репутации КХЛ? Если человек признался в изнасиловании несовершеннолетней и спокойно тренируется в основе, то «Локомотиву» большой привет. Они с ума там, что ли, сошли?! Как-то это очень странно», — приводит слова Губерниева «Рейтинг Букмекеров».



Напомним, 31 января состоится судебное заседание. Хоккеисту грозило наказание от 25 лет тюремного заключения до пожизненного срока. Однако теперь игрок может отделаться условным наказанием, если успешно пройдёт испытательный срок.



Сообщалось, что инцидент произошёл в 2011 году, тогда игроку было 17 лет.