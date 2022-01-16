Правительство РФ выделит 5 млрд рублей на строительство ледовой арены в Нижнем Новгороде

Сайт Правительства Российской Федерации сообщил о выделении 5 миллиардов рублей на строительство ледовой арены в Нижнем Новгороде.



«В ближайшие три года Нижегородская область получит 5 млрд рублей на строительство Универсального спортивного комплекса с искусственным льдом. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.



Комплекс будет построен в Нижнем Новгороде и займёт почти 70 тыс. кв. м. Он будет включать в себя многофункциональную хоккейную площадку с трибунами на 12 тысяч зрителей, малую ледовую арену на 200 зрителей, универсальный спортивный зал, а также тренажёрные залы. В будущем здесь будут заниматься местные спортивные команды, проходить всероссийские и международные первенства и соревнования.



Всего на создание арены потребуется почти 11 млрд рублей. Помимо федерального финансирования будут привлечены средства инвесторов.



Завершить строительство планируется в 2024 году», — говорится в заявлении.