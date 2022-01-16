«Да, вот это был пас! Образцовый гол». Купер — о передаче Кучерова в игре с «Далласом»

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал голевую передачу форварда Никиты Кучерова на Росса Колтона в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (3:1).



Россиянин отдал разрезающую передачу на партнёра из своей зоны в одно касание, выведя его на выход один в ноль.



«Да, вот это был пас! Такой длинный пас, между двух парней. И не будем забывать, что и завершение той комбинации было на высоте, и Росс сделал все как надо.



Это был образцовый гол, очень важный для нас. И там Куч сделал всё идеально», – приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.



Кучеров провёл на льду чуть больше 21-й минуты, заработав коэффициент полезности «+1».



«Тампа» занимает второе место в таблице Восточной конференции, набрав 57 очков после 40 матчей.