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«Да, вот это был пас! Образцовый гол». Купер — о передаче Кучерова в игре с «Далласом»

«Да, вот это был пас! Образцовый гол». Купер — о передаче Кучерова в игре с «Далласом»
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал голевую передачу форварда Никиты Кучерова на Росса Колтона в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (3:1).

Россиянин отдал разрезающую передачу на партнёра из своей зоны в одно касание, выведя его на выход один в ноль.

«Да, вот это был пас! Такой длинный пас, между двух парней. И не будем забывать, что и завершение той комбинации было на высоте, и Росс сделал все как надо.

Это был образцовый гол, очень важный для нас. И там Куч сделал всё идеально», – приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

Кучеров провёл на льду чуть больше 21-й минуты, заработав коэффициент полезности «+1».

«Тампа» занимает второе место в таблице Восточной конференции, набрав 57 очков после 40 матчей.

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