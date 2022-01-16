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Марнер — о 6:5 с «Сент-Луисом»: сумасшедший матч, настоящие американские горки

Марнер — о 6:5 с «Сент-Луисом»: сумасшедший матч, настоящие американские горки
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер поделился эмоциями от прошедшего матча в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз» (6:5). 24-летний форвард набрал 2 (1+1) очка.

«Сумасшедший матч, настоящие американские горки. Конечно, не такой хоккей нам хочется показывать, но в целом мы хорошо поработали и до самого конца делали правильные вещи», — приводит слова Марнера официальный сайт НХЛ.

В текущем регулярном чемпионате на счету Марнера 27 проведённых встреч, в которых он набрал 23 (7+16) очков при показателе полезности «+5».

«Торонто» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 51 балл после 36 проведённых встреч.

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