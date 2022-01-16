«Орлов — сердитый, Кузнецов — шутник». Овечкин одним словом описал партнёров по «Кэпиталз»

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин охарактеризовал партнёров по команде с помощью одного слова.



Видео опубликовано в твиттер-аккаунте Национальной хоккейной лиги.



«Ти Джей Оши — смешной. Дмитрий Орлов — сердитый. Ларс Эллер — дело. Никлас Бекстрём — активный. Евгений Кузнецов — шутник. Гарнет Хэтэуэй — смешной. Джон Карлсон — профессор», — сказал Овечкин.

В текущем регулярном чемпионате 36-летний россиянин принял участие в 38 встречах, набрав в них 53 (25+28) результативных балла при показателе полезности «+16».



«Вашингтон» в настоящий момент располагается на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 51 балл после 38 проведённых встреч.