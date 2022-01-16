Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Орлов — сердитый, Кузнецов — шутник». Овечкин одним словом описал партнёров по «Кэпиталз»

«Орлов — сердитый, Кузнецов — шутник». Овечкин одним словом описал партнёров по «Кэпиталз»
Комментарии

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин охарактеризовал партнёров по команде с помощью одного слова.

Видео опубликовано в твиттер-аккаунте Национальной хоккейной лиги.

«Ти Джей Оши — смешной. Дмитрий Орлов — сердитый. Ларс Эллер — дело. Никлас Бекстрём — активный. Евгений Кузнецов — шутник. Гарнет Хэтэуэй — смешной. Джон Карлсон — профессор», — сказал Овечкин.

В текущем регулярном чемпионате 36-летний россиянин принял участие в 38 встречах, набрав в них 53 (25+28) результативных балла при показателе полезности «+16».

«Вашингтон» в настоящий момент располагается на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 51 балл после 38 проведённых встреч.

Новые вехи в карьере Овечкина! Вошёл в топ-100 по матчам в НХЛ и повторил личный рекорд Новые вехи в карьере Овечкина! Вошёл в топ-100 по матчам в НХЛ и повторил личный рекорд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022