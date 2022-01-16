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Источник: Галимов отказался от игры за сборную России по хоккею на ОИ-2022

Источник: Галимов отказался от игры за сборную России по хоккею на ОИ-2022
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Нападающий казанского «Ак Барса» Артём Галимов отказался от участия в сборе национальной команды перед Олимпийскими играми 2022 года в Пекине (Китай), сообщает телеграм-аккаунт «РИА Новости Спорт».

Отмечается, что хоккеист пропустит турнир по семейным обстоятельствам.

В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 22-летний форвард провёл за «Ак Барс» 47 матчей, в которых набрал 22 (7+15) очка при показателе полезности «+3».

Напомним, завтра, 17 января, станет известен расширенный состав сборной России на Олимпийские игры, который будет готовиться к турниру на сборах. Ранее сообщалось, что Галимов войдёт в список игроков, приглашённых для подготовки к Играм.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля, мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля. Сборная России в первом матче сыграет с командой Швейцарии (9 февраля, 11:40 мск).

Состав групп на ОИ-2022
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